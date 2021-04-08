القوات العراقية تضبط عددًا من العبوات الناسفة فى الكرمة بالأنبار

ضبطت القوات الأمنية العراقية بالتعاون مع قسم الاستخبارات عددًا من العبوات الناسفة في الكرمة بالأنبار.
وأوضحت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم الخميس أن عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 40 تمكنت من ضبط 25 عبوة ناسفة في منطقة الصبيحات بقضاء الكرمة الأنبار.
القوات العراقية تضبط عددًا من العبوات الناسفة فى الكرمة بالأنبارالخميس، 08 أبريل 2021 04:11 م
القوات العراقية - أرشيفية
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ضبطت القوات الأمنية العراقية بالتعاون مع قسم الاستخبارات عددًا من العبوات الناسفة في الكرمة بالأنبار.
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