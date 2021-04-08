اليوم السابع
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الخميس، 08 أبريل 2021 12:08 م
خالد صلاح
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القوات العراقية تحبط محاولة تسلل إرهابيين من سوريا إلى البلاد

الخميس، 08 أبريل 2021 11:40 ص
القوات العراقية تحبط محاولة تسلل إرهابيين من سوريا إلى البلاد الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم الخيمس، محاولة تسلل لمجموعة إرهابية من سوريا إلى العراق، وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن قوة من فوج استخبارات الفرقة 16 فى الموصل ألقت القبض على مجموعة إرهابية، كانت تستقل سيارة، قامت بعبور الحدود السورية باتجاه الجانب الأيمن من الموصل ".

من جانب أخر أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الخميس، القبض على 27 متهما والعثور على عبوة ناسفة محلية الصنع". 

وقالت مديرية شرطة صلاح الدين ،طبقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنها قامت اليوم بحملة تفتيش واسعة في عموم اقضية المحافظة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء.

 


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