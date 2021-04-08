القبض على 3 أشخاص أثناء بيعهم أدوات نجارة مسروقة فى مصر القديمة

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 3 أشخاص أثناء بيعهم أدوات نجارة مسروقة بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، مفادها عرض 3 أشخاص "أدوات نجارة" للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق مُحمل عليها ( شنيور كهربائى – منشار كهربائى - أدوات نجارة – أسطوانة بوتاجاز –2 عتلة حديدية) مجهولة المصدر.