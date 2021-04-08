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القبض على 3 أشخاص أثناء بيعهم أدوات نجارة مسروقة فى مصر القديمة

الخميس، 08 أبريل 2021 11:38 ص
القبض على 3 أشخاص أثناء بيعهم أدوات نجارة مسروقة فى مصر القديمة متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 3 أشخاص أثناء بيعهم أدوات نجارة مسروقة بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.
 
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، مفادها عرض 3 أشخاص "أدوات نجارة" للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق مُحمل عليها ( شنيور كهربائى – منشار كهربائى - أدوات نجارة – أسطوانة بوتاجاز –2 عتلة حديدية) مجهولة المصدر.
 
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 


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مصر القديمة

امن القاهرة

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