الشباب والرياضة تختتم فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان

كتبت ياسمين يحيى و ندى مجاهد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال (إدارة الجامعات - مكتب الشباب الافريقي) بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وذلك ضمن مشروع" وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية" في نسخته الثالثة تحت شعار "من أجل جنوب السودان"، والذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 8 إبريل 2021 بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

وحضر حفل الختام الدكتور ألبينو بول وزير الشباب والرياضة الجنوب السوداني، الدكتورة هاجز عزوز ممثل الاتحاد الافريقي ، وقيادات من وزارة الشباب والرياضة المصرية متمثلين في رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية ، علا كمال مدير عام الإدارة العامة للجامعات ، حسن غزالي منسق عام المكتب الافريقي .

وأشاد وزير الشباب والرياضة الجنوب سوداني خلال فعاليات الختام بدور القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي في دعم وتعزيز العلاقات بين مصر وجنوب السودان من خلال توفير كافة أنواع الدعم للشباب الافريقي بالإضافة إلي تنظيم مؤتمرات وانشطة تلم شمل الشباب الافريقي وتساهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينهم ، مؤكداً ان مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان يعد بداية لتنمية وبناء الشباب الافريقي من خلال مد جسور التواصل بين شباب البلدين .

وتضمنت فعاليات الختام تكريم فريق العمل القائم على هذا المؤتمر بالإضافة الي تكريم المميزين فى ورش العمل التي تخللها المؤتمر .

يذكر ان فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان شارك فيها 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع متمثلة في النشطاء في مجال المجتمع المدني والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين.، بجانب الشباب المصري الباحث في ملف دولة جنوب السودان.