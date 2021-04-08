اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمخزن بقرية فيشا الصغرى فى المنوفية

الخميس، 08 أبريل 2021 05:21 م
السيطرة على حريق بمخزن بقرية فيشا الصغرى فى المنوفية حماية مدنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل في مخزن تابع لمديرية الصحة، بقرية فيشا الصغري التابعة لمركز الباجور دون إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن تابع لإدارة الباجور الصحية، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، تحت إشراف العقيد رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة علي الحريق وعلى الفور انتقل إلى مكان الحريق رئيس المدينة، ومدير الإدارة الصحية، والقيادات الأمنية بقسم شرطة، والقيادات التنفيذية بالمركز،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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