وأشارت إلى أنها تسعى للوصول إلى صناعة سينما سعودية قادرة على المنافسة العالمية لتصبح رافداً إستراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة التزامها بالتطوير المستمر للوصول إلى ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 بتوفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم، وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية، بما يسهم في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي واستحداث آلاف الوظائف للشباب.



سينماء حائل



ودعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية حرصاً على سلامة العاملين والزوّار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.