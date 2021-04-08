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السجن المشدد 10 سنوات لتاجر بتهمة هتك عرض طفلتين داخل محله بعابدين

الخميس، 08 أبريل 2021 11:43 ص
السجن المشدد 10 سنوات لتاجر بتهمة هتك عرض طفلتين داخل محله بعابدين المستشار محمد علي مصطفى الفقى
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة هتك عرض طفلتين داخل محله.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من والد طفلة أفاد فيه بتعرض ابنته لهتك عرض على يد تاجر داخل محله، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وأقوال الطفلة، أن المتهم يمتلك محلا فى منطقة عابدين، فاستدرج طفلة إلى داخل محله بحجة بيع "حلوى" لها وتحسس مناطق حساسة من جسدها.

كما شهدت طفلة أخرى ضد المتهم، وهى ابنة شقيق والد المجنى عليها الأولى، وقالت إن نفس المتهم استدرجها إلى داخل محله وهتك عرضها، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.


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