الزراعة: صادرات مصر من البطاطس تتجاوز الـ 380 ألف طن.. وروسيا أكبر مستورد

كتب رضا حبيشى

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى حول صادرات مصر من محصول البطاطس خلال الموسم التصديرى 2020/ 2021 وحتى الآن.

وجاء فى التقرير أن إجمالى صادرات البطاطس بلغ 386572 طنا، على النحو التالى، دول الاتحاد الأوروبى 144620 طنا، والدول العربية 114991 طنا، وبعض الدول الأجنبية الأخرى 7672 طنا، أما صادرات مصر لدولة روسيا من البطاطس تضاعفت هذا العام، وبلغت حوالى 119288 طنا حتى الآن.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس، أنه فى إطار توجيهات وزير الزراعة فإن معامل المشروع تعمل

طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من فحص عينات التصدير والسوق المحلى.

كما أن وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع تقوم بمتابعة الحصاد والإنتاجية لجميع البيفوتات المزروعة داخل المناطق الخالية من العفن البنى فى البطاطس، كذلك تتابع صحة وجودة المحصول والتواصل مع المصدرين فى حالة ظهور أى مشكلة فى أى مكان داخل البيفوتات المزروعة وهى الخدمة التى أشاد بها الجميع.