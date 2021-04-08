اليوم السابع
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الرئيس الموريتانى يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد

الخميس، 08 أبريل 2021 02:56 م
الرئيس الموريتانى يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، أوراق اعتماد موسى عبدالنبي الطرابلسي، بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لدولة ليبيا لدى موريتانيا.

وقال الدبلوماسي الليبي في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه تشرف بتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لبلاده في موريتانيا، وشدد على أنه سيعمل طيلة مدة مهمتي في موريتانيا على تطوير ودعم العلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين.

وأضاف أن ليبيا تكن كل الاحترام والتقدير لموريتانيا وتتقاسمان الكثير من القيم المشتركة منها الإسلام والأصالة واللغة العربية وكل الصفات النبيلة التي يحملها شعباهما، ما سيكون رافدا للعمل على تعزيز هذه العلاقات المتميزة وتقديم كل ما فيه الفائدة للشعبين الشقيقين.

 


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