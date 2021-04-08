الرئيس الفلسطينى يعود إلى رام الله بعد إجراء فحوصات طبية بألمانيا

كتب : أحمد جمعة

عاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إلى رام الله مساء اليوم الخميس، بعدما أجرى فحوصات طبية كانت مقررة له سابقا في ألمانيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

كان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قد قال يوم الاثنين الماضي إن تتابع الأحداث التى حدثت فى المملكة الأردنية الهاشمية بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهم فلسطين كما يهم الأردن"، مضيفا "ندعو الله أن يحمى الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية الملك عبد الله الثانى بن الحسين الذى نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامى لهذا البلد والذى يرعاه".

وتابع أبو مازن - فى تصريح عقب وصوله العاصمة الأردنية عمان، أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" الاثنين "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن، وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذى نتمنى له دائما الأمن والأمان".