اليوم السابع
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الداخلية تضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الخميس، 08 أبريل 2021 10:34 ص
الداخلية تضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت وزارة الداخلية، في ضبط 12045 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11975 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 70 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 600 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 165 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1189 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.


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حوادث اليوم

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