الداخلية تضبط أدوية بقيمة مليون جنيه مهربة جمركيا فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الجمركي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركي.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الاتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، والترويج لنشاطهما المؤثم فى بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية المشار إليها والمخزن الملحق بها حال ممارستهما نشاطهما المؤثم، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض (بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة – هاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات بقصد بيعها والتستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه تقريباً.