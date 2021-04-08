اليوم السابع
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الخميس، 08 أبريل 2021 03:24 م
خالد صلاح
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الداخلية التونسية تحبط محاولتى هجرة غير شرعية

الخميس، 08 أبريل 2021 02:10 م
الداخلية التونسية تحبط محاولتى هجرة غير شرعية هجرة غير شرعية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي تمكنت من ضبط 18 شخصا بصدد انتهاز فرصة للصعود علي متن إحدى البواخر الراسية بالميناء، بهدف اجتياز الحدود البحرية للبلاد خلسة باتجاه أوروبا.

وأوضحت الداخلية التونسية في بيان آخر اليوم، أن فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بولاية القصرين تمكنت من ضبط شخصين يحملان جنسية دولة إفريقية مجاورة بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية خلسة.

وقد أذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المضبوطين.

 


تونس

موانئ تونس

وزارة الداخلية التونسية

هجرة غير شرعية

اوروبا

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