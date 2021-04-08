اليوم السابع
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الجامعة العربية ترسل بعثة لجيبوتى لمراقبة الانتخابات الرئاسية

الخميس، 08 أبريل 2021 12:52 م
الجامعة العربية ترسل بعثة لجيبوتى لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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كلف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفدا برئاسة منير الفاسى مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة للمشاركة فى ملاحظة الانتخابات الرئاسية بجيبوتى المقرر إجراؤها فى التاسع من أبريل، وذلك انطلاقاً من حرص جامعة الدول العربية على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد فى جمهورية جيبوتى، وتلبية للدعوة التى تلقاها الأمين العام لإرسال بعثة من الجامعة.

 

ومن المتوقع أن تلتقى البعثة خلال تواجدها فى جيبوتى بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات، بالإضافة إلى كل من المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى.

 

وتتمثل أهداف البعثة، وفق مذكرة التفاهم التى سيتم التوقيع عليها بين الأمانة العامة للجامعة والجانب الجيبوتي، في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما فى ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والانظمة المتبعة فى الدولة وكذلك المعايير الدولية.

 

وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدى بعد إعلان النتائج الأولية، يتبعه تقريرها النهائى، والذى سيتضمن تقييماً موضوعياً لهذا الاستحقاق وبعض التوصيات لتحسين العمليات الانتخابية فى المستقبل، وسيتم رفعه إلى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإلى الجهات الجيبوتية المعنية بما فى ذلك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 

وتتطلع بعثة جامعة الدول العربية إلى إجراء هذه الانتخابات فى أفضل الظروف، وإلى قيام الناخب الجيبوتى بإتمام هذا الاستحقاق بحرية ويسر.


الجامعة العربية

جيبوتى

الانخابات الرئاسية

احمد ابو الغيط

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