التعليم تعلن دخول 5 مدارس يابانية جديدة الخدمة العام المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم افتتاح 5 مدارس جديدة للعام الدراسى المقبل 2021/2022 وسيتم فتح باب القبول فى هذه المدارس فى مراحل المستوى الاول والثانى رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي فقط، موضحة أنه سوف تطبق الشروط والقواعد الخاصة بالتحويل على المستوى الثانى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وسيكون القبول وفق جدول السن المعتمد فى هذا الشأن

وتابعت الوزارة: المستوى الثانى رياض أطفال من خمس سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم واحد

ـ الصف الأول الابتدائى من 6 سنوات وحتى 7 سنوات الا يوم واحد.

وأوضحت الوزارة أن المدارس الجديدة هى:"

– المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث السادس من أكتوبر

– المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينه نصر

– المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق.

– المدرسة المصرية اليابانية بالعريش.

– المدرسة المصرية اليابانية ببنها.

وتابعت وحدة المدارس المصرية اليابانية: لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق فى استخدام صور التلاميذ بالمدارس لغرض التوعية بأهداف وأنشطة المدارس و إبراز دورها، و ذلك بغير الهدف لتحقيق مكاسب مادية على مواقع ومنشورات المدارس على شبكة الإنترنت وعلى المطبوعات الخاصة بالمدارس وذلك أثناء تواجد التلاميذ بالمدارس، وأثناء ارتدائهم الزى المدرسى أثناء اليوم الدارسى، وأثناء تنفيذ الأنشطة دون الرجوع لأى جهة ما لم يقم ولى الأمر بتقديم طلب مسبق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بغير ذلك.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل للمدارس المصرية اليابانية.