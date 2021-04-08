اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 07:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض ينفي مشاركة الولايات المتحدة في محادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية

الخميس، 08 أبريل 2021 06:00 ص
البيت الأبيض ينفي مشاركة الولايات المتحدة في محادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية متحدثة البيت الأبيض
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مشاركة الولايات المتحدة بأي نقاش مع حلفائها بشأن مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 المزمع إقامتها في الصين.

وقالت ساكي في المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض أمس: "إن الإدارة الأمريكية لم تناقش أي مقاطعة للألعاب الأولمبية مع حلفائها وشركائها"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأمريكية تناقش مع حلفائها المخاوف المشتركة على مختلف الأصعدة لتؤسس نهجاً مشتركاً معهم.

وأكدت مواصلة الولايات المتحدة التباحث مع حلفائها بشأن الملف الصيني بما في ذلك قضية الإبادة الجماعية لأقلية الإيغور المسلمة.

 

 

 


واشنطن

الولايات المتحدة

الصين

بكين

الأولمبياد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض: هدفنا هو إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

الخميس، 08 أبريل 2021 01:00 ص

البيت الأبيض فى يوم الصحة العالمى: ملتزمون بإنهاء كورونا

الأربعاء، 07 أبريل 2021 10:51 م

البيت الأبيض يستبعد فكرة فرض "جواز سفر" صحى فيدرالى

الأربعاء، 07 أبريل 2021 07:46 ص

تقليد عمره 143 عاما.. كورونا يجبر البيت الأبيض على إلغاء "دحرجة بيض الفصح"

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:45 م

كبير مستشارى البيت الأبيض: 4 ملايين أمريكى تلقوا لقاح كورونا فى يوم واحد

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 09:17 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة