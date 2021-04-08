الأرجنتين تعلن فرض حظر تجول ليلي لأول مرة لكبح انتشار فيروس كورونا

فاطمة شوقى

أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز، عن قيود جديدة على الأنشطة المختلفة وتداول الأشخاص، وأعلن فرض حظر تجول ليلي لأول مرة يستمر 3 أسابيع لكبح انتشار فيروس كورونا.

وحذر فرنانديز من أن "الأرجنتين دخلت فترة الموجة الثانية التى تعتبر شديدة"، وأعرب عن أسفه لـ "العلاقات الاجتماعية" التي لوحظت خلال الأسابيع الماضية ، مع المهرجانات والاجتماعات خلال أعياد الأسبوع المقدس وهى "تتعارض مع جميع البروتوكولات" الموصى بها "، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

كما أعلنت الحكومة الأرجنتينية، عن تعليق نشاط الكازينوهات والبنجو والمراقص وقاعات الحفلات، بينما ستغلق الحانات والمطاعم في غضون 23 ساعة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنها المرة الأولى التى تفرض الحكومة الأرجنتينية فيها حظر تجول ليلى، وذلك فى وقت تشهد فيه البلاد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا .

وأوضح فيرنانديز، وهو نفسه فى العزل حاليا، بعد أن ثبتت إصابته بـ "كوفيد 19" الأسبوع الماضى، إن الإجراءات الجديدة ستطبق بدءا من غد الجمعة، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 30 أبريل الجارى.

وأضافت الصحيفة، أنه من بين الإجراءات، فرض حظر تجول بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، وإغلاق الحانات والمطاعم بعد الساعة 11 مساء ولا سيما في "بوينس آيرس"، ومحيطها، حيث يعيش ثلث ال 45 مليون أرجنتيني.

وأوضحت أنه سيتم السماح للأسر فقط بالتجمع في منازل خاصة، ولن يسمح بعد الآن بالتجمعات الخارجية لأكثر من 20 شخصا، كما سيسمح فقط للعاملين في القطاعات الأساسية بالسفر بوسائل النقل العام المحلية، حيث سيتم حظر حركة المرور فى المراكز الحضرية الكبيرة.

كانت الأرجنتين سجلت أمس الأربعاء، عددا قياسيا من الإصابات بلغ 22 ألفا و39 حالة، مما يرفع الإجمالي إلى نحو 2.4 مليون إصابة، وتوفي نحو 57 ألف شخص حتى الآن بسبب إصابتهم بكورونا.