استطلاع يكشف تأييد نصف الأمريكيين لترشح "ذا روك" للرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن استطلاعا جديدا للرأى وجد أن 46% على الأقل من الأمريكين سيدعمون ترشح نجم هوليود دواين جونسون المعروف باسم "ذا روك" للرئاسة.

كان الممثل الشهير والمصارع السابق قد ألمح إلى احتمال ترشحه فى سباق 2024 عدة مرات، وكشف استطلاع أجرته شركة "بيبلساى" أن حوالى نصف الأمريكيين البالغين سيدعمون ترشحه.

ووجد الاستطلاع أن 29% من المشاركين سيدعمون حملتى جونسون للرئاسة والممثل ماثيو ماكونهى ليكون حاكم تكساس، بينما قال 17% إنهم يؤيدون ترشح جونسون فقط.

بالإضافة إلى جونسون، سأل الاستطلاع المشاركين عن رأيهم فيما إذا كان ينبغى أن يترشح مشاهير آخرين للمنصب الرئاسى. فحصل ترشح أنجيلينا جولى على تأييد 30%، بينما قال 27% إنهم سيدعمون أوبرا وينفرى، و225 يدعمون توم هانكس. وقال 63% من المشاركين فى الاستطلاع إن نجوم هوليود يمكن ان يكونوا سياسيين جيدين لو كان لديهم الموهبة السياسية أو الفريق الصحيح.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الانترنت لين أكثر من 30 ألف من البالغين هذا الشهر.

وكان جونسون قد سئل عدة مرات عن الترشح للرئاسة على مدار السنوات الماضية. فقال فى عام 2016 فى تصريحات لمجلة جي كيو إنه لن يستبعد الترشح، ووصف فكرة أن يكون رئيسا بالمغرية، لكنه اشار إلى أن هناك الكثير من الأمور التى يحب القيام بها أولا.

وفى عام 2017، صرح لبرنامج إيلين شو بأن يبحث بجدية فكرة أن يصبح مرشحا.

وظل جونسون يشير إلى اهتمامه بالترشح للرئاسة، لكنه أشار إلى أن قراره سيستند إلى مستوى الاهتمام العام. وفى مقال له فى صحيفة يو إس إيه توداى فى فبراير الماضى، قال جونسون إن القرار بشأن مستقبله السياسى بيد الناس.