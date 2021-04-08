اليوم السابع
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إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية بعد تزايد هائل بحالات "كورونا"

الخميس، 08 أبريل 2021 02:00 ص
إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية بعد تزايد هائل بحالات "كورونا" فيروس كورونا
أونتاريو (أ ش أ)

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 أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، ، حالة الطوارئ على مستوى المقاطعة وفرض أمر البقاء في المنزل لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

واعتبارا من الساعة 12:01 صباح اليوم الخميس ستدخل أونتاريو – أكثر مقاطعات كندا سكانا والمقاطعة الرئيسية في البلاد - حالة الطوارئ الثالثة لها بعد يوم من إبلاغ مسؤولي الصحة عن عدد هائل يبلغ 3215 حالة في جميع أنحاء المقاطعةـ فيما بلغ عدد الوفيات الرسمي في 7475.

وأشار فورد إلى أنه يمكن لسكان أونتاريو الآن مغادرة منازلهم للأغراض الأساسية فقط مثل التسوق من البقالة، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعمل الذي لا يمكن القيام به عن بُعد. كما قد تبقى المدارس مفتوحة في هذا الوقت بعد قرار الدراسة عبر الإنترنت الساري لمدة أسبوعين.

 

 

 

 

 


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