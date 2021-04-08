بكين (أ ش أ)

أصيب 3 أشخاص بجروح وفقد تسعة آخرون، فى حادث خلال عملية للتخلص من متفجرات فى محافظة تشيتشنج بمقاطعة خبى شمالى الصين.

وذكرت الحكومة المحلية سلطات المقاطعة فى بيان اليوم الخميس، أن الحادث وقع الساعة 5:15 مساء أمس عندما كانت شركة أمنية محلية تقوم بالتخلص من متفجرات منتهية الصلاحية لشركة تعدين.

وأضافت السلطات أن أعمال البحث والإنقاذ مازالت متواصلة.

وكانت سطات مقاطعة "أنهوى" شرقى الصين، أعلنت مقتل ستة أشخاص فى انفجار وقع بأحد مصانع المقاطعة أمس الأربعاء، وذكرت إدارة الطوارئ بالمقاطعة، فى بيان، أن الحادث وقع الساعة 10:00 صباحا بتوقيت بكين فى محطة لتوليد الطاقة الحرارية بمحافظة "دينغيوان" فى مدينة "تشوتشو" بالمقاطعة، حيث وقع الحادث خلال عملية لحام لإصلاح تسريب فى خزان، ما أسفر عن سقوط ستة أشخاص كانوا على الخزان الذى يبلغ طوله 5 أمتار.