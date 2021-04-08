إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس - العاشر" بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بمحافظة الشرقية، اليوم، بسحجات وكدمات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- العاشر، تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول 10 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات، وتم تقديم الخدمة الطبية لهم.

وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الاقليمى اتجاه بلبيس- العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص.