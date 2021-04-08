اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس - العاشر" بالشرقية

الخميس، 08 أبريل 2021 10:39 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس - العاشر" بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب 10 أشخاص بمحافظة الشرقية، اليوم، بسحجات وكدمات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- العاشر، تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول 10 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات، وتم تقديم الخدمة الطبية لهم.

وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الاقليمى اتجاه بلبيس- العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص.

 


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