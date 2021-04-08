إصابة أمين شرطة و5 مجندين فى حادث انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب أمين شرطة و5 مجندين، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة شرطة بنزلة كوبرى عدلى منصور بمدينة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم "رجب.ق.ر" 42 سنة، أمين شرطة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و"سامى.ب.ش" 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"شريف.م.ي" 21 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و"مصطفى.م.م" 23 سنة، مصاباً بجروح وسجحات بالجسم، و"أحمد.خ.ع" 24 سنة، مصاباً بجروح وسجحات، و"عبد الرحمن.م.ر" 23 سنة، مصاباً بجروح وسجحات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.