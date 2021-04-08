اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أول تعليق من الولايات إزاء النشاط العسكري الصيني حول تايوان

الخميس، 08 أبريل 2021 08:00 ص
أول تعليق من الولايات إزاء النشاط العسكري الصيني حول تايوان وزير الخارجية الأمريكي بلينكين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء النشاط العسكري الصيني بالقرب من جزيرة تايوان، والذي اعتبرته واشنطن "محاولة لتخويف" الجزيرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له ، أن التزام واشنطن بأمن تايوان لا يزال "صلبا".

وقال: "كما ينص عليه قانون العلاقات مع تايوان، تحفظ الولايات المتحدة بالقدرات لردع أي استخدام للقوة أو أي أعمال قسرية من شأنها أن تقوض أمن تايوان أو نظامها الاقتصادي".

ويأتي ذلك على خلفية التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان، التي تديرها حكومة مستقلة عن الصين، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وأعربت سلطات تايوان عن قلقها إزاء المناورات الصينية، بينما أرسلت الولايات المتحدة مدمرة "جون ماكين" إلى المنطقة.

واستنكر الجيش الصيني مرور المدمرة الأمريكية عبر مضيق تايوان، معتبرا إياه زعزعة للاستقرار في المنطقة.

 

 


الولايات المتحدة

الصين

تايوان

واشنطن

البيت الأبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل..العاهل الأردنى: الأمير حمزة مع عائلته الآن وفى قصره تحت رعايتى.. مصرع 6 أشخاص فى انفجار بمصنع شرقى الصين..مقتل 60 إرهابيا من داعش فى قصف جوى بالعراق

الخميس، 08 أبريل 2021 12:00 ص

3 آلاف طائرة درون تزين سماء شانجهاى فى الصين بعروض إضاءة ليلية.. فيديو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:01 م

من حق القرود تتدلع.. الصين تمنح فصيلة المكاك الاستمتاع بالسباحة فى المياه الدافئة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 08:00 م

بكين تحذر واشنطن من مقاطعة الألعاب الأولمبية فى الصين

الأربعاء، 07 أبريل 2021 07:00 م

مصرع 6 أشخاص فى انفجار بمصنع شرقى الصين

الأربعاء، 07 أبريل 2021 03:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة