اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة

الخميس، 08 أبريل 2021 11:29 ص
أمن المنافذ يضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة من ضبط (1) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (29) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1884) مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ عدد (224) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (5) قضايا.

 

 

 

 


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