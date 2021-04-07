5 مفاتيح لفهم الاشتباكات على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا

فاطمة شوقى

تصاعد العنف والاشتباكات على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، حيث تدور اشتباكات بين الجيش الفنزويلي وجماعات متمردة كولومبية، وخلال أسبوعين عبر ما لا يقل عن 5000 شخص نصفهم من الأطفال إلى بلدية أراوكيتا الكولومبية، كما أعلن وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير بادرينو لوبيز عن تشكيل وحدة قوات خاصة على الحدود مع كولومبيا.

وأشارت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية إلى أن فنزويلا أكدت مقتل 8 جنود فى اشتباكاتها مع الجماعات المتمردة الكولومبية "فارك".

تتهم حكومتا بوجوتا وكاراكاس بعضهما البعض بـ "التخلي عن الحدود". اختلفوا حول تشخيص المشكلة ولم يتحدثا مع بعضهما البعض منذ انقطعت العلاقات الثنائية قبل عامين، لكنهم يتفقون على شرط واحد على الأقل: مصطلح "الإرهابيين" لوصف أولئك الذين يقاتلون ضد الجيش الفنزويلي. لكن بالنسبة للبعض هم إرهابيون من اليسار والبعض الآخر من اليمين.

وهناك 5 مفاتيح لفهم الأزمة القائمة على الحدود الكولومبية الفنزويلية

1. ماذا يحدث؟

فى 21 مارس ، سمع سكان لا فيكتوريا ، وهي بلدية حدودية فنزويلية ، القصف وأجبروا على مغادرة منازلهم فجأة وعبور النهر إلى بلدية لا أراكويتا الكولومبية، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الاشتباكات والتهجير، ووصلت إلى المنطقة وحدات من قوات العمل الخاصة (FAES) ، وهي قيادة قوية للشرطة الوطنية البوليفارية في فنزويلا، وأكدت كراكاس أنها اعتقلت 31 شخصًا ودمرت تسعة مخيمات وقامت بإبطال مفعول ستة عبوات ناسفة.

ويصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الجماعات التي يحاربها الجيش الفنزويلي على الحدود الكولومبية بأنها "إرهابية"، وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، أنه سيُنشئ منطقة دفاع خاصة "لضمان سلام ووحدة أراضي" فنزويلا في مواجهة "خطة إمبراطورية لبلقنة الدولة" التي تروج لها "الولايات المتحدة. دعم كولومبيا ".

ووصفت وسائل إعلام فنزويلية مرتبطة بالحكومة الجماعات المسلحة بـ "مرتزقة المخدرات".

بوجوتا ، من جانبها ، تجادل بأن مادورو كان له تأثير سلبي من خلال تواطؤه مع المقاتلين، وأنه ركز جهوده على مساعدة الآلاف من النازحين الذين وصلوا إلى أراوكيتا، وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ووسائل الإعلام المحلية شهادات من نازحين أكدوا أن أقاربهم قد أُعدموا خارج نطاق القضاء لتقديمهم كضحايا في حرب العصابات، ولكن كاراكاس تنفي هذا الإصدار.

وتشير التقارير إلى أن بعض الجماعات التى تشارك في الاشتباكات في ولاية أبوري الفنزويلية منشقة عن جماعة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" أو "فارك" التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية قبل عدة سنوات.

وتسبب اتفاق السلام بانقسام داخل "فارك"، حيث ألقت الكتلة الرئيسية في الجماعة سلاحها وتحولت إلى حزب سياسي، بينما رفضت بعض الجماعات التابعة لها اتفاق السلام، وواصلت العمل المسلح المناهض للحكومة الكولومبية تحت التسمية ذاتها.

وفي هذا السياق، اتهم وزير الدفاع الكولومبي دييجو مولانو الحكومة الفنزويلية بأنها متحالفة مع بعض الجماعات المنشقة عن "فارك" في تجارة المخدرات، بينما تحارب البعض الآخر منها.

2. أين يحدث ذلك؟

هذه المنطقة الحدودية ، المعروفة باسم "سفوح السهول" لأنها تقع بين سلاسل الجبال والسافانا الاستوائية، كانت لسنوات خطوة رئيسية لطرق تهريب المخدرات.

على الرغم من أن جيش التحرير الوطني (ELN) يمارس السيطرة على المنطقة منذ الثمانينيات ، إلا أنه يوجد اليوم أيضًا مجموعتان مختلفتان على الأقل - وربما منافسان - من المنشقين عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك). و أنكرت فنزويلا أنها "تمنح الملاذ" للمقاتلين الكولومبيين.

3. من الذي يواجه؟

الفاعل الذي يسعى على ما يبدو إلى استعادة السيطرة على المنطقة يطلق على نفسه اسم "الجبهة العاشرة للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا"، بقيادة "الاسم المستعار فيرلي" والتي اكتسبت قدرة عسكرية واقتصادية أكبر في الأشهر الأخيرة.

في عام 2016 ، وقعت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا ، بدعم لوجستي من فنزويلا ، اتفاقية سلام مع الدولة الكولومبية. لكن عدة مجموعات داخل نفس العصابات إما عارضت الاتفاقية أو أعادت تسليحها بعد وقت قصير من توقيعها.

4. لماذا الآن؟

يحدث هذا الوضع في وقت أصبحت فيه إدارة النظام العام في كولومبيا أكثر تعقيدًا: فقد نزح عشرات الآلاف من الأشخاص في مناطق أخرى من البلاد ، ولا تزال المذابح وقتل القادة الاجتماعيين تسيطر على المشهد.

وعلى الرغم من أن حكومة إيفان دوكي تدافع عن انخفاض جرائم القتل في عام 2020 وتنفيذها لاتفاقية السلام ، إلا أن المعارضة وصفت أجندة السلام بأنها غير كافية، مما أدى إلى تصاعد العنف ، وتقسيم الصراع وتشتت إنتاج الكوكاين.

هذه كلها عناصر يمكن أن تفسر سبب تحرك بعض الجماعات المسلحة الآن في وقت إعادة تنشيط الاقتصادات غير القانونية في جميع أنحاء العالم بعد الوباء.

5. ماذا يمكن أن تكون النتيجة؟

تؤكد كولومبيا أنه من أجل خفض التوتر، يمكن أن يحدث شيئان: إما أن يتم إرجاع الوضع الراهن لعدم العدوان أو أن إحدى المجموعات تسود على الأخرى.

حرب العصابات التي يعتبرها البعض اليوم "ثنائية القومية"، ربما تكون الفاعل غير الشرعي الذي يتمتع بأكبر قوة عسكرية في المنطقة وما سيحدث سيعتمد على ما إذا كانوا سيدخلون للقتال ضد المنشقين للدفاع عن أراضيهم أو الثورة البوليفارية.

ويبقى أن نرى ما ستفعله كاراكاس لتظهر أنها كما حافظت لسنوات، لا تتسامح مع وجود الجماعات المسلحة غير الشرعية وأنها تكافح تهريب المخدرات.

هذا بجانب إلى أن حكومة إيفان دوكي لا تعترف بمادورو كرئيس وأنه لا توجد قنوات اتصال بين سلطات البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، ما يحدث في كولومبيا وفنزويلا عادة ما يكون على رادار القوى العظمى: الولايات المتحدة من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى.