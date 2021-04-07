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ولى العهد السعودى يطلق الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير العلا

الأربعاء، 07 أبريل 2021 07:17 م
ولى العهد السعودى يطلق الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير العلا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
كتب أحمد عبد الرحمن

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أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير العلا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وتحمل الرؤية التصميمية لبرنامج تطوير العلا اسم "رحلة عبر الزمن"، وتهدف لتأهيل المنطقة الأثرية بالعلا. 

وأوضحت العربية، أن برنامج تطوير العلا يهدف لتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، مضيفة أن مخطط تطوير العلا يعمل على إنشاء 5 مراكز بطول 20 كم في قلب العلا. 

وأشارت إلى أن مخطط العلا "رحلة عبر الزمن" ستكتمل أولى مراحله بنهاية 2023، وأن البرنامج التطويري للعلا سيكتمل بشكل نهائي في 2035 ويستهدف إنشاء 9 آلاف غرفة فندقية. 

وأكدت أن استراتيجية تطوير العلا تهدف لتوفير 35 ألف فرصة عمل واستقطاب مليوني زائر سنويا، وتسعى للمساهمة في الناتج المحلي بـ 120 مليار ريال، وتأهيل 10 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء في العلا لزيادة الغطاء النباتي. 


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السعودية

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