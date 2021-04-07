اليوم السابع
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وزير رى السودان: عدم التوصل لاتفاق عادل فى سد النهضة يهدد الأمن.. ولدينا سيناريوهات للتعامل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:32 م
وزير رى السودان: عدم التوصل لاتفاق عادل فى سد النهضة يهدد الأمن.. ولدينا سيناريوهات للتعامل وزير الموارد والري السوداني ياسر عباس
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس، إن السودان أصر على تغيير منهجية التفاوض في سد النهضة، وأن إثيوبيا اعترضت على مقترحنا بذريعة عدم تقديمه رسميا، مؤكد أن بلاده تمتلك سيناريوهات عدة للتعامل مع أزمة سد النهضة.

وأضاف فى مؤتمر بشأن مفاوضات سد النهضة، أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات المصرية والسودانية في كينشاسا، كما أنها رفضت مقترح السودان بوساطة رباعية، لافتا إلى أن مصر دعمت مقترح السودان بمشاركة مراقبين في المحادثات.

كما أكد المسئول السودانى، أن إثيوبيا رفضت مقترح التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة خلال 8 أسابيع، مضيفا: لدينا فريق تفاوضي يحدد الخيارات المقبلة للتعامل مع إثيوبيا.


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مفاوضات سد النهضة

اليوم السابع بلس

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