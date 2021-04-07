وزير الرياضة يناقش الاستراتيجية الوطنية للشباب بمعهد إعداد القادة بحلوان

كتبت ياسمين يحيى و ندى مجاهد

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مجموعة من شباب الأسر والاتحادات الطلابية فى لقاء حوارى بمعهد إعداد القادة بحلوان، ضمن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026، والتى تعدها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربى لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

حضر اللقاء الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، والقبطان عمر عز الدين، والقبطان نبيل عبد الوهاب أبطال عملية إيلات، وكذلك الفنان الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة.

وفى كلمته أوضح الدكتور أشرف صبحى أن الشباب هم أمل ومستقبل الأمة وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات، لذا يجب تدريبهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، فالقيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بالشباب المصرى، من خلال مؤتمرات الشباب ووجود بعض الشباب فى العديد من المناصب القيادية وفى مجلس النواب، وهو مايعكس الاستثمار في الشباب وطاقاتهم.

ولفت صبحى إلى أن الوزارة تعكف خلال هذه الفترة على إشراك الشباب بكل طوائفهم لتحديث الإستراتيجية الوطنية للشباب المصري من خلال دراسة مسحية على الشباب، واستطلاع آرائهم، ولقاءات نقاشية حوارية معهم فى كل أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى هدفها تخريج إنسان متكامل رياضيا وثقافيا، لذلك تعمل الوزارة على إعداد القادة بالتعاون مع جميع الوزارات، مؤكدا مشاركة الشباب بمشاريع تخرجهم فى كل المجالات بالعاصمة الإدارية الحديثة حيث يستطيعون بإبداعهم وابتكاراتهم فى تطوير كافة القطاعات فى بلدنا الحبيبة مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة ضرورة استثمار طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم فهى تأتى فى مقدمة الأولويات بما يسهم في التطوير، فشباب اليوم هم قادة المستقبل فى الغد، وهم طاقة متجددة، موضحا أن المعهد يولى اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب، وتنمية مهارات النشء والشباب من خلال سلسلة من البرامج والأنشطة وبرامج التنمية المستدامة، وأن الاهتمام بتنمية قدرات الشباب سينعكس بلا شك على وجود مستقبل أفضل للبلاد.

ومن جهته أعرب الفنان الدكتور هانى كمال وكيل وزارة الثقافة وبطل فيلم الطريق إلى إيلات، عن سعادته بلقائه مع قادة الغد، ومع أبطال عملية إيلات، مؤكدا أن مصر دائما وأبدا قادرة على تقديم كل مايمكن أن يبهر العالم أجمع والدليل ما قُدم من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استقبال ملوك مصر فى متحف الحضارة، مشيرا إلى أن الشباب عندما يتواجدون أمام قامات عملية إيلات فهذه لحظة فخر لهم، موجهة تحية واجبة لهؤلاء الأبطال، ولكل شهيد قدم روحه فداء للوطن، موضحا أن السينما المصرية عبرت عن واقع الحياة وما يمر به من أحداث فاهتمت بالقصص الحقيقية التي تجسد نجاحًا باهرًا، والنقاط الفارقة في تاريخ مصر من تجسيد عملية إيلات وحرب أكتوبر.

وخلال كلمته قدم القبطان عمر عز الدين الشكر لوزير الشباب والرياضة والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة لدعوته أن يتواجد وسط الشباب فهم مستقبل مصر وهم الطاقة التى تؤدى الى تطوير مصر، داعياً الشباب إلى ضرورة التكاتف والبعد عن التعصب والبعد عن التفرقة.

وتحدث القبطان نبيل عبد الوهاب عن البطولات التى تمت فى حرب الاستنزاف، مشدداً على ضرورة أن تروى لأجيالنا الحالية ليعرف الأحفاد حقيقة ما فعل الأجداد، متحدثاً عن العمليات التى قامت به القوات البحرية خلال حرب الاستنزاف.

وفى ختام اللقاء قدم الدكتور كريم همام درع المعهد للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعقب ذلك تم فتح باب الحوار وتلقى تساؤلات الشباب المشارك.