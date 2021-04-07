اليوم السابع
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وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 08:00 ص
وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى
وكالات

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أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى بأن وزير وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن سيزور الأسبوع المقبل إسرائيل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بينى جانتس، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الموقع إن "أوستن سيبحث خلال زيارته القضايا الإقليمية الشائكة، وفي مقدمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كل من إيران ولبنان وسوريا".

وبذلك سيصبح أوستن أول وزير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلم الرئيس الديمقراطي مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.

ولم يؤكد البنتاجون هذه الزيارة، علما بأنه يحيط تنقلات وزير الدفاع في الخارج بهالة من السرية لدواع أمنية.


لويد أوستن

أمريكا

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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