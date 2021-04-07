اليوم السابع
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واشنطن توافق على سحب قواتها القتالية المتبقية فى العراق

الأربعاء، 07 أبريل 2021 08:28 م
واشنطن توافق على سحب قواتها القتالية المتبقية فى العراق قوات أمريكية - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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وافقت واشنطن على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشار بيان أمريكي عراقي، إلى أن واشنطن تجدد تأكيدها احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، وأن واشنطن وبغداد تشددان على شراكتهما الاقتصادية المتينة. 

وقال بيان أمريكي عراقي: "ناقشنا أفضل السبل للحكومة العراقية لحماية المتظاهرين السلميين"، مشيرا إلى أن واشنطن أكدت عزمها على دعم العراق في توفير حلول دائمة للنازحين.

وذكر البيان، أن وجود القوات الأمريكية بدعوة من بغداد لدعم الأمن العراقي، وأن مهمة القوات الأمريكية والتحالف تحولت لمهام تدريبية واستشارية، موضحا أن العراق أكد التزامه بحماية أفراد التحالف الدولي ومنشآته الدبلوماسية.


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