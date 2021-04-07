نيابة الخصوص تطلب التحريات حول واقعة اتهام طبيب بإجراء جراحة خاطئة لربة منزل

القليوبية إبراهيم سالم

طلبت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، تحريات المباحث حول واقعة اتهام أحد الأطباء بالإهمال وإجراء عملية جراحية خاطئة لربة منزل داخل أحد المستشفيات الخاصة.

كما أمرت النيابة، بالاستعلام من نقابة الأطباء عن شهاداته العلمية، بعد اتهامه بتزوير شهادة بكالوريوس الطب والماجيستير والدكتوراة ليتمكن من ممارسة الطب وذلك من نقابة الأطباء.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية القبض على أحد الأطباء بدائرة قسم شرطة الخصوص، لاتهامه بالإهمال وإجراء عملية جراحية خاطئة لربة منزل داخل أحد المستشفيات الخاصة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، بلاغا يفيد باتهام طبيب، يعمل في مستشفى خاص بدائرة قسم شرطة الخصوص، بإجراء عملية جراحية خاطئه لربة منزل، وإبلاغ أولادها عنه، واتهامه بالإهمال وتزوير شهاداته العلمية.

وأكد مقدمو البلاغ أن والدتهم تدهورت حالتها الصحية، عقب إجراء عملية جراحية بمستشفي خاص بالخصوص، وبعرضها على أحد الأطباء، بعد نقلها إليه، عقب تدهور حالتها الصحية، أكد لهم أن الطبيب الذي أجرى الجراحة أهمل في علاجها، وطلب منهم إبلاغ الشرطة ضده، حيث اتهموه في بلاغهم، بالإهمال وتزوير الشهادات الطبية.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المستشفى محل البلاغ، وتم ضبط الطبيب المشكو في حقه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.