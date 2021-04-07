اليوم السابع
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نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغات ضد 8 مراكز للتأهيل الحركى والسمنة بكفر الشيخ

الأربعاء، 07 أبريل 2021 02:00 ص
نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغات ضد 8 مراكز للتأهيل الحركى والسمنة بكفر الشيخ الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن النقابة رصدت خلال الفترة الماضية مقرات لـ8 مراكز تعمل بمجالات التأهيل الحركى والإصابات والسمنة والنحافة وإصابات الملاعب، لدخلاء مهنة العلاج الطبيعى من خريجى كليات التربية الرياضية، ويزاولون المهنة دون الحصول على ترخيص، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت محافظة كفر الشيخ لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.
 
وأوضح عزت، لـ" اليوم السابع"، أن النقابة تلقت رد من المحافظة والتى أكدت أنه تم تحرير محاضر لإثبات حالة كافة المراكز المخالفة، وجنح ضد أصحاب تلك المراكز، وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم، مشيرا إلى أن النقابة لن تتوقف عن مواجهة تلك المراكز المخالفة والتى تمثل خطرا على المواطنين، حيث تعرض الكثير من المرضى للعلاج بشكل خاطئ وحدثت لهم مضاعفات.
 
كان قد كشف الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، فى حوار سابق مع "اليوم السابع"، عن رصد النقابة لأكثر من 600 مركز على مستوى الجمهورية لمراكز لغير المتخصصين ومن دخلاء مهنة العلاج الطبيعي، يقدمون الخدمات العلاجية للمرضى، وذلك من خلال لجنة دخلاء المهنة التى تم تشكيلها بكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، لرصد كافة المراكز الوهمية وغير الطبية، المزاولين للمهن الطبية من غير المرهلين، استغلالا لعدم إحكام الرقابة على مثل هذا المراكز، قائلا: تجرأوا على المرضى وأصبحوا يتجارون بهم.

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