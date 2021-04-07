نظر طعن طالب حلوان على قرار رسوبه بعد ضبطه مع زميلته 15 أبريل

كتب أحمد عبد الهادى

حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، جلسة 15 أبريل الجاري لنظر الدعوي المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلاً عن أحد الطلاب والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020 علي خلفية ضبطه مع زميلته فى وضع مخل داخل الحرم الجامعي.

وشهدت جامعة حلوان ضبط طالب وزميلته في وضع مخل داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

ونسب مجلس التأديب إلى الطالب مقيم الدعوى وإحدى زميلاته بذات الفرقة الدراسية ارتكاب مخالفة تأديبية طلابية داخل الحرم الجامعي بتاريخ 11 ديسمبر 2019، وأنهما خرجا على مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها بعد ضبطهما في وضع مخل داخل الحرم الجامعي.

وانتهى مجلس التأديب إلى رسوب الطالب في تيرم كامل، والذى قام بالطعن عليه أمام مجلس الدولة.

ونظرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم القضية محل النزاع إلى أن أحيلت لهيئة مفوضي الدولة في جلسة 20 ديسمبر الماضي.