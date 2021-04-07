بكين (أ ش أ)

أعلنت سطات مقاطعة "أنهوى" شرقى الصين مقتل ستة أشخاص فى انفجار وقع بأحد مصانع المقاطعة اليوم الأربعاء، وذكرت إدارة الطوارئ بالمقاطعة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع الساعة 10:00 صباحا بتوقيت بكين فى محطة لتوليد الطاقة الحرارية بمحافظة "دينغيوان" فى مدينة "تشوتشو" بالمقاطعة، حيث وقع الحادث خلال عملية لحام لإصلاح تسريب فى خزان، ما أسفر عن سقوط ستة أشخاص كانوا على الخزان الذى يبلغ طوله 5 أمتار.