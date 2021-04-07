مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى تصادم "ملاكى وكارو" على طريق جرجا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقي شاب مصرعه في تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو علي الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المنشأة بسوهاج، كما أصيب 4 آخرون في الحادث، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم علي الطريق الزراعي الغربي، انتقل الي مكان الحادث ضباط مباحث المركز، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين السيارة رقم "ا ق ج 5718" وعربة كارو، وانقلابهما بمكان منخفض علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع عبد الله محمد عبد الله، 21 سنة، يقيم قرية الحرجة بالقرعان دائرة مركز البلينا، كما أصيب قائد السيارة مصطفي محمود عبد العزيز، يقيم جهينة، وأصيب 3 أشخاص يستقلون عربة الكارو يقيمون بدائرة مركز العسيرات.