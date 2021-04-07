اليوم السابع
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مصرع شاب على يد صديقه بفايد فى الإسماعيلية بعد مشادة بينهما

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:25 م
مصرع شاب على يد صديقه بفايد فى الإسماعيلية بعد مشادة بينهما إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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لقى شاب فى الثلاثينيات من العمر مصرعه مساء اليوم الأربعاء، على يد صديقه بقرية فتارة التابعة امركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

 

تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية اخطارًا من رئيس مباحث فايد يفيد مصرع شاب بمنطقة عمار بقرية فنارة التابعة لمركز فايد.

 

وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائى لمكان الواقعة وتبين نشوب مشادة بين المجنى عليه وأحد أصدقائه مما تسبب فى طعن الجانى له مستخدما سلاح أبيض "خنجر"، وتحفظت الشرطة على الجثمان وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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