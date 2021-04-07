اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أبريل 2021 07:02 م
خالد صلاح
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مصرع ترزى وزوجته اختناقا نتيجة تسريب الغاز بشقتهما فى الدقهلية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 06:35 م
مصرع ترزى وزوجته اختناقا نتيجة تسريب الغاز بشقتهما فى الدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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لقى ترزى وزوجته مصرعهما داخل شقتهما بقرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، نتيجة الاختناق بالغاز بعد تسربه.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى قرية فيشابنا إلى مأمور مركز أجا بالعثور على ترزى وزوجته متوفيين داخل منزلهما.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة محمد محمد أ أل 40 سنة، وزوجته 35 سنة، نتيجة التعرض الاختناق بعد حدوث تسريب غاز داخل الشقة أثناء نومهم، ونجاة اثنين من أبناءهم من الحادث.

وعلى الفور تم استدعاء النيابة العام، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أجا المركزى، وتبين من أن الوفا نتيجة اسفكسيا الاختناق، نتيجة استنشاق غاز، وتبين وجود تسريب فى اسطوانات الغاز بالمنزل، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهليه

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مصرع زوجين

مركز اجا

الاختناق بالغاز

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