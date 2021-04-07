وجاءت تصريحات يوشيمورا فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" فى الوقت الذى تكافح فيه أوساكا فى مواجهة الأعداد القياسية للمصابين بالفيروسات الجديدة فى الأيام الأخيرة.

وكان من المقرر أن تمر مسيرة الشعلة على مستوى البلاد والتى بدأت يوم 25 مارس فى محافظة فوكوشيما الشمالية الشرقية عبر محافظة أوساكا يومى 13 و 14 أبريل الجارى.

وتواجه أوساكا زيادة فى عدد حالات الإصابة بالعدوى وهو الأمر الذى دفع حاكم المقاطعة إلى إلغاء مسيرة الشعلة فى المدينة.

وكانت رئيسة اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية سيكو هاشيموتو، قد قالت يوم الجمعة الماضى إنها "تريد التوصل سريعاً لقرار بهذا الشأن"، بينما قال متحدث باسم الدورة الأولمبية إن "القائمين على التنظيم يبحثون الوضع أملاً فى التوصل إلى قرار قريباً".