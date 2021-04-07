محكمة مستأنف الاقتصادية تؤيد براءة رامز جلال من سرقة فكرة برنامجه

كتب أحمد الجعفرى - أحمد حسنى

أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم، مالك قناة إم بي سي، فى الدعوى المقامة ضدهما من الكاتبة هيام كمال، والتى حملت رقم 1641، واتهمتهما فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وكانت محكمة جنح العجوزة، أحالت الدعوى المقامة من دفاع الكاتبة هيام كمال، ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وحملت رقم 1641 جنح مالية، والتى قضت ببراءة المدعى عليهما مما هو منسوب إليهما، واستئنف دفاع المدعى، وقضت محكمة المستأنف بتأييد حكم أول درجة.

وأوضحت الدعوى القضائية، أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر"، مضيفة خلال الدعوى القضائية، أن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادىى.

وأضافت الدعوى القضائية، أن الفنان رامز جلال ومالك القناة، ارتكابا جرائم تداول مصنف محمى طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.