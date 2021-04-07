محافظة القاهرة تعلن استمرار غلق دورات المياه والأضرحة خلال رمضان

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة خلال شهر رمضان وتنفيذها بمنتهى الحزم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة أنه سيتم السماح بصلاة القيام بالمساجد مع التخفيف بما لا يتجاوز نصف الساعة مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية المقررة .

وأشار مدير مديرية أوقاف القاهرة انه فى ظل جائحة كورونا لا توجد بالمديرية أنشطة دعوية خلال شهر رمضان سوي خطبة الجمعة والصلوات الخمس المصرح بها بالإضافة إلى صلاة القيام .

وأشار مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه سيتم فتح المساجد لأداء الصلاة وصلاة الجمعة والخطبة وصلاة التراويح بضوابط من بينها ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية مع مراعاة اتخاذ مسافات التباعد الاجتماعي .

وأكد مدير مديرية أوقاف القاهرة استمرار غلق دورات المياه والأضرحة ، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد وملحقاتها ، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة ، وعدم السماح بإقامة موائد إفطار اونحوه بالمساجد أو باحاتها أوملحقاتها وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد .

وأضاف مدير مديرية أوقاف القاهرة أنه سيسمح بفتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح بشرط ملائمة المكان وتحت اشراف كامل لواعظة او مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر ، أما الفتح في جميع الصلوات فلابد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات .