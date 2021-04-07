مؤسس شركة أمازون يعلن دعمه لمقترح إدارة بايدن بزيادة ضرائب الشركات

كتبت: نهال أبو السعود

قال الملياردير جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، أن الشركة تدعم خطة زيادة ضرائب الشركات، التى اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمساعدة في دفع مبلغ 2 تريليون دولار للبنية التحتية.

وأوضحت صحيفة نيويورك بوست، أن إدارة بايدن اقترحت زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 28 بالمائة من 21 بالمائة للمساعدة في تمويل اقتراحه الشامل.

وقال بيزوس في بيان: "ندرك أن هذا الاستثمار سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف - سواء فيما يتعلق بتفاصيل ما يتم تضمينه وكذلك كيفية الدفع مقابله.. نحن نؤيد زيادة معدل الضريبة على الشركات".

وأضاف بيزوس: "نتطلع إلى اجتماع الكونجرس والإدارة معًا لإيجاد الحل الصحيح والمتوازن الذي يحافظ على القدرة التنافسية للولايات المتحدة أو يعززها."

ولم يدعم الرئيس التنفيذي لشركة أمازون المنتهية ولايته خطة بايدن على وجه التحديد، لكنه قال إن شركته تدعم "تركيز الإدارة على القيام باستثمارات جريئة فى البنية التحتية الأمريكية".

جاء بيان بيزوس بعد أن كشف الرئيس جو بادين عن خطته للبنية التحتية، منتقدا عملاق التجارة الإلكترونية بشأن مقدار ما يدفعه من ضرائب فيدرالية، حيث قال بايدن الإسبوع الماضي إن أمازون كانت واحدة من 91 شركة في قائمة fortune 500 التي تستخدم ثغرات مختلفة حيث لا يدفعون في ضريبة الدخل الفيدرالية.

ووفقا للتقرير، لطالما تعرضت أمازون لانتقادات بسبب عدم دفعها ضرائب فيدرالية تقريبًا في الولايات المتحدة لسنوات، ويذكر أن جيف بيزوس أعلن أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلال الربع الثالث من 2021.