اليوم السابع
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لحظة سرقة حقيبة معلمة من أمام مجمع مدارس بزهراء المعادى.. فيديو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 06:58 م
لحظة سرقة حقيبة معلمة من أمام مجمع مدارس بزهراء المعادى.. فيديو المتهم أثناء الهروب بسيارته
كتب محمد عبد الرازق

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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات سرقة حقيبة معلمة من أمام مجمع للمدارس بمنطقة زهراء المعادى. تعود الواقعة عندما تعرضت "أسماء" للسرقة، وهى فى طريقها للعمل أمام مجمع للمدارس بمنطقه زهراء المعادى الساعة 9 صباحا.
 
ويظهر مقطع فيديو قيام شخص بخطف حقيبتها، والهرب بسيارة متوقفة أمامها وعندما حاولت مطاردته كاد أن يدهسها بسيارته.
 
ودلت كاميرات المراقبة، أن السيارة وقائدها كانت متوقفة أمام مجمع المدارس، وعندما رأى المتهم ضحيته قام بخطف الحقيبة من يدها والهرب بسيارته، وعندما قامت بمطاردته حاول أن يدهسها للهرب. تحرر عن ذلك المحضر 6998 جنح البساتين.
 
وأكدت "أسماء" المجنى عليها لـ"اليوم السابع"، أنها تذهب يوميا بسيارتها لمقر عملها بالمدرسة، وأنها فوجئت بشخص مريب يقترب منها، وقام بجذب الحقيبة منها وهروب فى سيارة زرقاء اللون وبنوافذ معتمة بدون لوحات وعندما حاولت مطاردته أو طلب المساعدة من المارة حاول دهسها وهرب.

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