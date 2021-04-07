رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيا من محافظتى جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نادى الأسير الفلسطينى قوله فى بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطنيين فى بلدة اليامون، كما اعتقلت أخر من قرية عانين وشاب رابع من بلدة جلبون شرق مدينة جنين شمال الضفة.

وتابعت " كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين فلسطينيين من قرية رأس كركر غرب رام الله، وثامنا من قرية دير جرير شرقها ".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت فتاة من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأفاد نادى الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة أناغيم بدر عوض (21 عاما)، وهى طالبة فى جامعة الخليل، على حاجز عسكرى، أثناء عودتها إلى المنزل.