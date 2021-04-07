فلسطين: قرار الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة تحد للشرعية الدولية

رام الله /أ ش أ/

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن إعلان بلدية الاحتلال فى القدس بالموافقة على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة "هارحوما" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، أمر مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية التى تدين الاستيطان، وخاصة القرار رقم (2334) الذى أكد أن جميع أشكال الاستيطان على الأراضى الفلسطينية غير شرعي.

وأوضح أبو ردينه - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن هذا القرار هو بمثابة تحدى للمجتمع الدولي، وتحديدا الإدارة الأمريكية الجديدة، وللمحكمة الجنائية الدولية، وأن حكومة الاحتلال تحاول من خلال استمرار التوسع الاستيطانى والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، فرض الحقائق على الأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة عاصمتها القدس.

وشدد على أنه إذا ما أراد المجتمع الدولى وتحديدا اللجنة الرباعية الدولية كما أعلنت، الحفاظ على حل الدولتين من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، فعليها الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف نشاطاتها الاستيطانية واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.