اليوم السابع
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فرنسا تحول ملعب "ستاد دو فرانس" لمركز استقبال الراغبين فى تلقى لقاح كورونا

الأربعاء، 07 أبريل 2021 03:36 م
فرنسا تحول ملعب "ستاد دو فرانس" لمركز استقبال الراغبين فى تلقى لقاح كورونا ستاد دو فرانس -أرشيفية
كتب أحمد علوى

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خصصت السلطات الفرنسية ملعب "ستاد دو فرانس" الشهير لاستقبال الأشخاص الذين يرغبون فى تلقي جرعات من اللقاح ضد فيروس كورونا.

 

ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، فإن تلك الخطوة جاءت من أجل تسريع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، خاصة أن الفيروس يتفشى بشكل كبير وتجنبا للدخول فى موجة ثالثة عنيفة من الوباء.

 

ويتوجه الراغبين فى تلقى اللقاح المضاد لكورونا إلى ستاد دو فرانس بعد إتمام عملية الحجز من خلال منصة إلكترونية.

 

ويفتح الملعب أبوابه منذ الساعة التاسعة صباحا لاستقبال المئات من الأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة أو الذين يشغلون وظائف ذات أولوية، في انتظار تلقيح بقية الفئات.

 


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