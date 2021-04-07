فرنسا تحول ملعب "ستاد دو فرانس" لمركز استقبال الراغبين فى تلقى لقاح كورونا

خصصت السلطات الفرنسية ملعب "ستاد دو فرانس" الشهير لاستقبال الأشخاص الذين يرغبون فى تلقي جرعات من اللقاح ضد فيروس كورونا.
تسريع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، خاصة أن الفيروس يتفشى بشكل كبير وتجنبا للدخول فى موجة ثالثة عنيفة من الوباء.
ويتوجه الراغبين فى تلقى اللقاح المضاد لكورونا إلى ستاد دو فرانس بعد إتمام عملية الحجز من خلال منصة إلكترونية.
ويفتح الملعب أبوابه منذ الساعة التاسعة صباحا لاستقبال المئات من الأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة أو الذين يشغلون وظائف ذات أولوية، في انتظار تلقيح بقية الفئات.
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