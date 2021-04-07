غادة والى توجه رسالة لتحقيق العدالة بتوزيع الأدوية واللقاحات بيوم الصحة العالمى

كتب محمد شعلان

أحيت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، فعاليات يوم الصحة العالمي بالتأكيد على أحقية كل البشر في العالم في الحصول على اللقاحات والأدوية الأساسية، مؤكدة عدم وجود عدالة في توزيع الأدوية بين البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.

وغردت الدكتورة غادة والى، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "في يوم الصحة العالمي، نقف ضد الرعاية غير المتكافئة- كل الناس يستحقون الحصول على اللقاح والأدوية الأساسية، يوجد في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 88% من سكان الكرة الأرضية في أوروبا وأفريقيا، ولكنها تستهلك أقل من 10% من المواد الأفيونية المتاحة لعلاج الآلام. والأسبوع المقبل سوف تسلط الضوء على هذه القضية الحاسمة".



غادة والى على تويتر

ودعت جمعية الصحة العالمية الأولى في عام 1948 إلى تكريس "يوم عالمي للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ عام 1950، جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل، ويتم كل عام، اختيار موضوع ليوم الصحة العالمي لتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولية في سلّم منظمة الصحة العالمية.

وذلك اليوم هو أيضاً مناسبة لاستهلال برنامج دعوي طويل الأجل يتم في إطاره الاضطلاع بشتى الأنشطة وتخصيص موارد لفترة لا تقتصر على يوم 7 أبريل بل تتجاوزه، أما دستور المنظمة فقد جاء في مايو عام 1984 عندما صادقت 26 دولة من الدول الأعضاء الإحدى والستين بالموافقة عليه فيما بعد عقدت الجمعية العمومية الأولى للصحة العالمية في جينيف بحضور مندوبين من 53 دولة أصبحوا أعضاء في المنظمة.