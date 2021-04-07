ضبط 7 آلاف كمامة مغشوشة و2 طن بكر خيط بمصانع غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة و الصحة العامة من ضبط (عدد " 4 مصانع بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (5٫250 طن مواد خام كمامة و 787000 كمامة - 2 طن مخلفات بلاستيكية و20000 زجاجة بلاستيكية - 2,4 طن بكر خيط مختلف الأحجام و100 توب قماش مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات) بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وأثمرت الجهود في مجال التفتيش البيئي عن ضبط عدد (3) منشأة صناعية (عدم وجود سجل بيئى) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية، وفي مجال مكافحة إلقاء المخلفات تم ضبط عدد (7) قضايا (إلقاء مخلفات بالطريق العام) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (40) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

وتمكنت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية من ضبط عدد (7) وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (48) قضية (تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون نهر النيل بنطاق المنطقة المركزية.