اليوم السابع
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ضبط 32 ألف قرص أدوية مهربة بمخزن صيدلية فى الجيزة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 07:28 م
ضبط 32 ألف قرص أدوية مهربة بمخزن صيدلية فى الجيزة حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة وترويج الأدوية المخدرة والمهربة جمركياً، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى الأدوية المخدرة والمهربة جمركياً.

 

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صيدلى - مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة).. باستغلال مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وممنوع تداولها، وتخزينها وعدم مطابقتها الاشتراطات والمواصفات الصحية، والتى تؤثر على الخواص الفعالة للأدوية وطرحها للبيع بالصيدليات مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه داخل المخزن الخاص به.. حيث تم ضبط (32493 قرص وأمبول مخدر ممنوع تداولها مدرجة بجدول المخدرات- 22876 عبوة دواء مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة جمركياً) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تهريب الادوية

الداخلية

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