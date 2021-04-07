ضبط المتهم بالتعدى على صاحب "فاترينة مشروبات" ببورسعيد

كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى بعض الأشخاص على آخر ببورسعيد، حيث تم تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالنزول من سيارة ملاكى والتعدى على أحد الأشخاص بمنطقة الحى الإماراتى بمحافظة بورسعيد، وتهشيم الفاترينة الخاصة به.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الجنوب أول ببورسعيد من (صاحب فاترينة مشروبات "مسجل شقى خطر" - مقيم بدائرة القسم "ومصاب بسحجات وجروح)، بقيام (كهربائى سيارات "مسجل شقى خطر") وبرفقته (ثلاثة أخرين "من ذوى المعلومات الجنائية") بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتهشيم الفاترينة الخاصة به لخلافات سابقة حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط كهربائى السيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.