ضبط أدوية بقيمة 300 ألف جنيه مهربة جمركيا داخل صيدلية بمدنية نصر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الجمركي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهرب الجمركي.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صيدلى حر- مقيم بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاط الإتجار فى الأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وكذا عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، حيث يقوم بالترويج لنشاطه المؤثم فى بيع الأدوية لعملائه بمختلف المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه داخل الصيدلية الخاصة به والمخزن الملحق بها حال ممارسته نشاطه المؤثم، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج أمراض "الضغط، السكر، السمنة" بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة.

وبمواجهته أقر بحيازته لتلك المضبوطات بقصد بيعها والاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.